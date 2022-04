Atelier-lecture “J’écoute et je crée” Châteauponsac Châteauponsac ChâteauponsacChâteauponsac Catégories d’évènement: Châteauponsac

Châteauponsac Haute-Vienne Rue Jules Ferry Châteauponsac Haute-Vienne Châteauponsac A 15h à la Bibliothèque – rue Jules Ferry. Gratuit. Sur inscription. Bibliothèque Intercommunale Gartempe-Saint Pardoux : 05 55 76 68 73. Malika Doray écrit de nombreux livres pour les enfants aux formats étranges et différents : livre accordéon, livre ribambelle, livre à lire sans fin…

Rendez-vous est donné aux enfants à partir de 4 ans et à leur famille pour venir découvrir les histoires de cette autrice, dessiner et créer un livre à sa manière. +33 5 55 76 68 73 A 15h à la Bibliothèque – rue Jules Ferry. Gratuit. Sur inscription. Bibliothèque Intercommunale Gartempe-Saint Pardoux : 05 55 76 68 73. Rue Jules Ferry Châteauponsac Châteauponsac

