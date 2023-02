Atelier lecture haute voix Librairie La Mauvaise Herbe, 19 février 2023, Eymet .

Atelier lecture haute voix

EUR 20 20 Sandra Ventaillac, présidente de l’association Le Son Des Mots, lectrice publique et musicienne anime l’atelier de lecture haute voix.

“Mon atelier est une invitation au voyage… Un voyage intérieur, sensitif et poétique. Notre voix est une empreinte unique. Elle est notre instrument sonore de communication et d’émotion. La lecture à voix haute est un engagement du désir, celui de partager un texte et entrer en résonance avec celui-ci.

S’oublier, s’autoriser, se surprendre, rêver, crier, s’amuser… autant de champs des possibles. Au travers de jeux vocaux et corporels, d’extraits de textes ou de poèmes, je vous propose de vous accompagner dans le monde magique de la lecture à voix haute.”

