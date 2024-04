Atelier lecture et théâtre La Bernerie-en-Retz, vendredi 9 août 2024.

Nomade théâtre populaire vous propose cet été un stage de lecture et théâtre à La Bernerie-en-Retz

Cet atelier sera l’occasion de découvrir le sens et le contenu d’un texte, à partir de sa musique et de son rythme.

Lire les mots d’un texte ne suffit pas à le rendre captivant, riche d’interprétations, autrement dit vivant, il faut savoir raconter une histoire.



Lire un texte s’apparente à un travail de conteur, qui doit solliciter l’imaginaire et l’intelligence de celui qui écoute. Celui qui raconte est aussi important que le texte lu, c’est lui qui véhicule les mots et leur donne sens, saveurs et couleurs. C’est donc le lecteur qui rend un texte intéressant ou non.

Nous travaillerons donc sur les fables De La Fontaine, notamment les plus connues, afin de les réinventer en les redécouvrant, pour les restituer comme neuves. Ces petites histoires intemporelles et universelles sont idéales pour aborder avec joie et malice, la lecture d’un texte avec les grands comme avec les petits. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 10:00:00

fin : 2024-08-09 13:00:00

Salle Bellevue

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire theatre.populaire@orange.fr

