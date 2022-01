Atelier « lecture des psaumes » animé par Michel Faÿ – Séance du 14 janvier 2021 à 18h30 Maison Paroissiale de Notre Dame des Champs,salle 115 Paris Catégorie d’évènement: Paris

le Jeudi soir, 14 janvier 2021 de 18 h 30 par Zoom Participer à la réunion Zoom [https://us04web.zoom.us/j/8231068538?pwd=QW1GczhLWjF6cW1ZVE5HYVhFOEpQQT09](https://us04web.zoom.us/j/8231068538?pwd=QW1GczhLWjF6cW1ZVE5HYVhFOEpQQT09) ID de réunion : 823 106 8538 Code secret : J8GcpC psaume 22 (23) « Le Seigneur est mon berger ». Maison Paroissiale de Notre Dame des Champs,salle 115 92 bis Boulevard du Montparnasse Paris Paris 6e Arrondissement Paris

