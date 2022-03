Atelier lecture de cartes Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle

Atelier lecture de cartes Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle, 6 avril 2022, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle. Atelier lecture de cartes Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

2022-04-06 – 2022-04-06

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes d’Armor Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-lacs Commune Nouvelle dans 10 ans, venez participer à la réflexion ! Quels sont vos pratiques, usages etc ? Les forces et les faiblesses du territire ? A la recherche des habitants de tranches d’âges variées. Inscription obligatoire. mairie@jugonleslacs-cn.fr +33 2 96 31 61 62 Jugon-les-lacs Commune Nouvelle dans 10 ans, venez participer à la réflexion ! Quels sont vos pratiques, usages etc ? Les forces et les faiblesses du territire ? A la recherche des habitants de tranches d’âges variées. Inscription obligatoire. Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

dernière mise à jour : 2022-03-01 par Office de tourisme de Pléneuf-Val-André

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Autres Lieu Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Adresse Ville Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle lieuville Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Departement Côtes d'Armor

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jugon-les-lacs-commune-nouvelle/

Atelier lecture de cartes Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle 2022-04-06 was last modified: by Atelier lecture de cartes Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle 6 avril 2022 Côtes-d’Armor Jugon-les-Lacs-Commune nouvelle

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes d'Armor