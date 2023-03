Atelier Lecture Ciboulette & Cie Salins-les-Bains Catégories d’Évènement: Jura

Jura EUR Dans le cadre de Dé-Lire en Revermont. Lecture à voix haute.

Ateliers gratuits:

– aux personnes de 7 à 107 ans

– aux non-lecteurs et non-lectrices

– aux êtres humains avides de nouvelles expériences

Si vous répondez à un au deux de ces critères, rejoignez-nous! Et aussi le samedi 25 mars à 10h à Arbois (librairie Le Hamac). cie.leporteplume@wanadoo.fr https://delireenrevermont.org/ Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains

