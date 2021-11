Villefort Collège de Villefort Lozère, Villefort Atelier lecture au collège de Villefort Collège de Villefort Villefort Catégories d’évènement: Lozère

Villefort

Atelier lecture au collège de Villefort Collège de Villefort, 20 janvier 2022, Villefort. Atelier lecture au collège de Villefort

Collège de Villefort, le jeudi 20 janvier 2022 à 17:30

« Aimons toujours ! Aimons encore ! » disait Victor Hugo.. Atelier lecture à voix haute, de passages de son livre, manga ou bd préféré liés au thème de l’amour.

25 personnes max

Lecture à voix haute Collège de Villefort 22 route de Palheres 48800 Villefort Villefort Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T17:30:00 2022-01-20T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lozère, Villefort Autres Lieu Collège de Villefort Adresse 22 route de Palheres 48800 Villefort Ville Villefort lieuville Collège de Villefort Villefort