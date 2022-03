Atelier lecture à voix haute Bélus Bélus Catégories d’évènement: Bélus

Landes

Atelier lecture à voix haute Bélus, 22 avril 2022, Bélus. Atelier lecture à voix haute Médiathèque de Bélus 80, route d’Autarribe Bélus

2022-04-22 14:00:00 – 2022-04-22 19:00:00 Médiathèque de Bélus 80, route d’Autarribe

Bélus Landes Bélus EUR Participez à des ateliers de lecture à voix haute sur un texte policier choisi par vos bibliothécaires ! Convivialité et enrichissement garantis ! Avec Thierry Coursan du Théâtre du Sentier. L’atelier de 4 heures sera couronné d’un moment de restitution en public à 18h. Dans le cadre du mois du Polar.

Sur réservation, dans le respect des normes sanitaires en vigueur lors de l’événement. Participez à des ateliers de lecture à voix haute sur un texte policier choisi par vos bibliothécaires ! Convivialité et enrichissement garantis ! Avec Thierry Coursan du Théâtre du Sentier. L’atelier de 4 heures sera couronné d’un moment de restitution en public à 18h. +33 6 48 10 10 79 Participez à des ateliers de lecture à voix haute sur un texte policier choisi par vos bibliothécaires ! Convivialité et enrichissement garantis ! Avec Thierry Coursan du Théâtre du Sentier. L’atelier de 4 heures sera couronné d’un moment de restitution en public à 18h. Dans le cadre du mois du Polar.

Sur réservation, dans le respect des normes sanitaires en vigueur lors de l’événement. Pixabay

Médiathèque de Bélus 80, route d’Autarribe Bélus

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bélus, Landes Autres Lieu Bélus Adresse Médiathèque de Bélus 80, route d’Autarribe Ville Bélus lieuville Médiathèque de Bélus 80, route d’Autarribe Bélus Departement Landes

Bélus Bélus Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belus/

Atelier lecture à voix haute Bélus 2022-04-22 was last modified: by Atelier lecture à voix haute Bélus Bélus 22 avril 2022 Bélus Landes

Bélus Landes