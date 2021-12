Cormontreuil Médiathèque de Cormontreuil Cormontreuil, Marne Atelier lecture à voix haute Aimons toujours ! Aimons encore ! Médiathèque de Cormontreuil Cormontreuil Catégories d’évènement: Cormontreuil

Marne

Atelier lecture à voix haute Aimons toujours ! Aimons encore ! Médiathèque de Cormontreuil, 21 janvier 2022, Cormontreuil. Atelier lecture à voix haute Aimons toujours ! Aimons encore !

Médiathèque de Cormontreuil, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Atelier lecture à voix haute des textes écrits lors des ateliers d’écritures des 18 et 19 janvier, ainsi qu’une sélection des textes “Aimons toujours ! Aimons encore !”. Cet atelier fera l’objet d’une présentation publique en lecture dessinée le samedi 22 janvier à 21h à la médiathèque. Atelier animé par l’autrice, comédienne et metteuse en scène Geneviève Damas en résidence d’écriture à la médiathèque Cet atelier lecture à voix haute fera l’objet d’une présentation publique en Lecture dessinée le samedi 22 janvier à 21h à la médiathèque. Médiathèque de Cormontreuil Place de la République 51350 Cormontreuil Cormontreuil Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cormontreuil, Marne Autres Lieu Médiathèque de Cormontreuil Adresse Place de la République 51350 Cormontreuil Ville Cormontreuil lieuville Médiathèque de Cormontreuil Cormontreuil