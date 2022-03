Atelier lecture à voix haute 2/2 Tilh Tilh Catégories d’évènement: Landes

Atelier lecture à voix haute 2/2 Tilh, 23 avril 2022, Tilh. Atelier lecture à voix haute 2/2 Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh

2022-04-23 – 2022-04-23 Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste

Tilh Landes EUR Participez à des ateliers de lecture à voix haute sur un texte policier choisi par vos bibliothécaires !

Convivialité et enrichissement garantis !

Atelier en deux temps : le 16 avril à 10h puis le 23 avril à 9h00

Restitution en public le 23 avril à 11h ! Avec Thierry Coursan du Théâtre du Sentier. Dans le cadre du mois du Polar.

Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Tilh

