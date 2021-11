Le Teil Le Teil Ardèche, Le Teil ATELIER LECTURE A LA MEDIATHEQUE DU TEIL Le Teil Le Teil Catégories d’évènement: Ardèche

Le Teil

ATELIER LECTURE A LA MEDIATHEQUE DU TEIL Le Teil, 8 décembre 2021, Le Teil. ATELIER LECTURE A LA MEDIATHEQUE DU TEIL Médiathèque Robert Chapuis 6 Rue Henri Dunant Le Teil

2021-12-08 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-08 Médiathèque Robert Chapuis 6 Rue Henri Dunant

Le Teil Ardêche Le Teil Ardèche Le Réseau des Bibliothèques Ardèche Rhône Coiron, accueillera au mois de décembre la compagnie « le Nez en l’Air » pour plusieurs ateliers et spectacles bibliotheques@ardecherhonecoiron.fr +33 4 75 52 22 05 Médiathèque Robert Chapuis 6 Rue Henri Dunant Le Teil

dernière mise à jour : 2021-11-24 par OTI Sud Ardèche Rhône et Villages (+ Cruas) Agence de Développement Touristique de l’Ardèche – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de l’Ardèche – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Le Teil Autres Lieu Le Teil Adresse Médiathèque Robert Chapuis 6 Rue Henri Dunant Ville Le Teil lieuville Médiathèque Robert Chapuis 6 Rue Henri Dunant Le Teil