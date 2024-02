Atelier « L’éclat clownesque ; une magie de l’instant ! » Cazals, samedi 17 février 2024.

Vous qui avez toujours rêvé d’explorer le théâtre, ses planches et ses codes d’une manière unique et profonde ? Vous qui souhaitez dévoiler une part cachée de votre personnalité et lui offrir la liberté de se dire ?

Cet atelier de pratiques artistiques basées sur l’art du clown est l’occasion parfaite pour vous.

L’atelier de Clown une aventure qui vous transforme

– C’est déconstruire l’idée que l’on se fait du clown pour laisser émerger dans l’instant, cet autre insoupçonné,

– C’est désapprendre à vouloir être drôle pour laisser s’exprimer la singularité qui touche au cœur.

– C’est un véritable parcours artistique et personnel, une rencontre avec soi à l’œuvre à chaque pas.

Votre première participation est toujours une découverte et vous est donc offerte, n’hésitez pas !

Préférez une tenue souple ample et légère pour la pratique corporelle d’échauffement et une tenue plutôt simple, noire pour le plateau. Prévoyez un plaid, une couverture ou un coussin pour vous sentir à l’aise.

Barème de participation en conscience en fonction des revenus sur demande ; chacun est libre de payer en conscience, selon sa situation financière. L’argent ne doit pas être un frein à la pratique artistique; parlons-en, appelez moi !35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:30:00

fin : 2024-02-18 17:00:00

Mairie, salle du conseil

Cazals 46250 Lot Occitanie

