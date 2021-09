Marlhes Marlhes Loire, Marlhes Atelier “L’eau au jardin” Marlhes Marlhes Catégories d’évènement: Loire

Atelier “L’eau au jardin” Marlhes, 18 septembre 2021, Marlhes. Atelier “L’eau au jardin” 2021-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-18 12:00:00 12:00:00

Marlhes Loire Marlhes Limitons notre consommation et préservons l’eau.

Atelier pour faire le point sur les techniques qui permettent de réduire l’arrosage en été et protéger son jardin du manque d’eau. Venez partager vos savoirs ou en découvrir…

Ateliers sur inscription. laure.viennois@cpie-pilat.fr +33 4 77 40 01 40 dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de Tourisme du Pilat

