Atelier « Le Végétal au fil des Saisons » Souillac, 4 août 2021-4 août 2021, Souillac. Atelier « Le Végétal au fil des Saisons » 2021-08-04 14:30:00 – 2021-08-04 17:00:00 Rue de Barebaste Plantabonheur

Souillac Lot 5 EUR 5 10 Apprenez à faire vous-même tisanes et boissons naturelles, recettes au fil des saisons, eaux florales, jardin gourmand.

Verre de l’amitié offert.

