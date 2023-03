Visite de l’atelier et de l’exposition Atelier « Le Temple de la Feminité » Le Grand-Serre Le Grand-Serre Catégories d’Évènement: Drôme

Drome Le Grand-Serre . Découverte des ateliers et matériels de réalisation des céramiques, du four, des diverses étapes de réalisation des sculptures. Visite sur 230 m² de salles d’exposition dans un lieu exceptionnel, plus de 250 sculptures céramiques et bronzes à rencontrer. vincent.tournebize26@gmail.com Atelier « Le Temple de la Feminité » 340 chemin du Maraîcher – Saint Julien Le Grand-Serre

