Atelier: Le sol vivant de nos jardins

2022-08-13 – 2022-08-13 Un monde vivant qui existe juste sous nos pieds: partons à sa rencontre! Découvrons la variété des sols, leurs habitants et leurs rôles dans l'équilibre du jardin. Animation pour public familial. 2€ par personne. Inscription obligatoire. +33 7 70 28 20 48 dernière mise à jour : 2022-05-31

