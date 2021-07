Atelier : le saule pour vanner ensemble Muttersholtz, 20 novembre 2021-20 novembre 2021, Muttersholtz.

Atelier : le saule pour vanner ensemble 2021-11-20 – 2021-11-20

Muttersholtz 67600

EUR La vannerie, art ancestrale et omniprésent dans toute l’histoire de l’humanité. Faire son panier, le comprendre et le confectionner. Voir naître son contenant tressé avec enthousiasme, plaisir et fièrté. La Maison de la Nature vous propose de confectionner votre panier, de comprendre la démarche de la récolte au résultat fini, en un jour et demi.

Week-end à la Maison de la nature sur le thème de la vannerie

