Bar-sur-Seine Commanderie Templière Aube, Bar-sur-Seine Atelier « Le pouvoir des sceaux » Commanderie Templière Bar-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Bar-sur-Seine

Atelier « Le pouvoir des sceaux » Commanderie Templière, 17 septembre 2021, Bar-sur-Seine. Atelier « Le pouvoir des sceaux »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Commanderie Templière Gratuit. Réservation obligatoire.

Un atelier pour découvrir l’histoire des sceaux médiévaux et comprendre le symbole du sceau des Templiers. Les enfants repartiront avec leur création : un sceau des Templiers en plâtre. Commanderie Templière Avalleur, 10110 Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:30:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Bar-sur-Seine Autres Lieu Commanderie Templière Adresse Avalleur, 10110 Bar-sur-Seine Ville Bar-sur-Seine lieuville Commanderie Templière Bar-sur-Seine