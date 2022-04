Atelier : Le portrait manga chibi

Atelier : Le portrait manga chibi, 27 avril 2022, . Atelier : Le portrait manga chibi

2022-04-27 – 2022-04-27 Par Hideyo Kaneko

Dans l’univers des mangas et des animés, le chibi est la version jeune d’un personnage. Il s’agit donc d’une version «kawaï», entendez mignonne, d’un personnage avec une tête disproportionnée et des yeux immenses. Le dessinateur

d’origine japonaise, Hideyo Kaneko, vous initiera à l’art de croquer ces personnages adorables, typiques de l’imaginaire japonais. Par Hideyo Kaneko

