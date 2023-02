Sublimer la décoration intérieure à l’Atelier Le Passe Partout atelier le Passe Partout, 31 mars 2023, Rueil-Malmaison.

Sublimer la décoration intérieure à l’Atelier Le Passe Partout 31 mars – 2 avril atelier le Passe Partout

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, placées sous le thème « Sublimer le quotidien« , Andrée Servière vous propose des rencontres et des démonstrations pour découvrir les savoir-faire qu’elle développe depuis 30 ans.

Encadrement, broderie, abat-jour, Andrée met en musique ces arts pour créer une harmonie pleine d’émotions autour de vos oeuvres. Par ses mains expertes, ces savoir-faire traditionnels continuent à vivre, à se moderniser et à vous faire vibrer.

Rendez-vous les 31 Mars,1 et 2 Avril 2023.

Ce sera le moment idéal pour en apprendre plus sur ces métiers ainsi que pour choyer votre intérieur, mettre en valeur vos oeuvres ou leur donner une nouvelle jeunesse.

Venez observer et échanger !

Venez découvrir les coulisses de l’atelier d’Andrée, son histoire et quelques secrets de son art !

atelier le Passe Partout 151 Avenue Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison 92500 Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T12:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00