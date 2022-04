Atelier le numérique en 1 clic – Avril Arcachon, 1 avril 2022, Arcachon.

Atelier le numérique en 1 clic – Avril MA.AT – Médiathèque Ludothèque 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-04-01 – 2022-04-01 MA.AT – Médiathèque Ludothèque 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde

Mois spécial ordinateur :

01/04 : Naviguer sur Internet part.1 de 10h à 12h

Moteur de recherche Google son fonctionnement de 14 à 16h

06/04 : Piloter son téléphone à l’aide de la voix, support smartphone de 10h à 12h

Google Maps et des fiches d’établissement My Business de 14h à 16h

12/04 : Les données personnelles sur mobile, support smartphone

15/04 : Les données personnelles sur mobile, support smartphone de 10h à 12h

Découvrir et utiliser Google Earth de 14h à 16h

29/04 : Utiliser Google traduction

+33 5 57 52 98 88

MA.AT – Médiathèque Ludothèque 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

