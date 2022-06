Atelier: Le mythe des 3 petits cochons

2022-10-16 14:00:00 – 2022-10-16 16:00:00 Quelle maison est la plus solide? Regardons ensemble comment construire un mur: jeux de construction, tests d’isolants…Animation familiale dans le cadre des journées nationales de l’Architecture, en partenariat avec la Grange aux paysages.

