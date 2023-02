Rencontre avec un ferronnier. Atelier le métalleux, 27 mars 2023, Fortan.

Visite de l’atelier de ferronnerie et exposition.

Atelier le métalleux 12 impasse de la Hirlière 41360 Fortan Fortan 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Bonjour. Je m’appelle Gilles Grelat. Je suis ferronnier depuis 2014. En 2013, ayant perdu mon emploi suite à la fermeture de l’établissement ou je travaillais, je me suis recyclé dans la ferronnerie (que j’exerçais chez moi par passion pour le médiéval. Je fabrique des casques de la cotte de maille et d’autre choses de l’époque).

A 53 ans, j’ai décidé de passer un diplome de métallier au CFA de Blois pour pouvoir m’installer à mon compte et vivre de ma passion. Depuis, je vis de ce métier.

Je participe régulièrement à des marchés artisanaux, des expositions et des marchés médiévaux où j’ai une clientèle de passionnés.

Lors de votre visite, vous pourrez échanger avec moi sur le métier, les réalisations aussi bien médiévales (casques, fibules, cotte de maille) décorations pour la maison ou le jardin, et divers, escalier, portail etc



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00

GRELAT Gilles