2021-11-27 15:00:00 – 2021-11-27 17:00:00 Jardin botanique littoral 31, rue Gaëtan Bernoville

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

À l'occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (21-29 novembre), le Jardin botanique littoral accueille Léa de la Vrac mobile (épicerie itinérante de produits sans emballage, issus de l'agriculture biologique et d'origine locale). Léa fera découvrir aux participants de cet atelier les 10 produits indispensables du « ménage au naturel » : bicarbonate de soude, percarbonate de soude, savon noir et de Marseille … Elle sensibilisera à l'intérêt de leur utilisation et proposera de s'approprier des recettes. Elle expliquera comment réaliser sa lessive et les participants prépareront un nettoyant multi-usages. Ils repartiront aussi avec un kit pour faire sa propre lessive.

+33 5 59 26 34 59

