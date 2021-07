Saou Saou Drôme, Saou Atelier le loup venu Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

Atelier le loup venu Saou, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saou. Atelier le loup venu 2021-07-21 14:00:00 – 2021-07-21 17:00:00 Forêt de Saoû Auberge des Dauphins

Saou Drôme Saou Cet atelier-spectacle propose aux enfants de créer décor, masques et marionnettes de papier inspirés du livre « Le loup venu ». Une fois en place, ils prendront vie grâce à la magie de l’histoire contée par Gauthier David. Réservation en ligne. Accueil dernière mise à jour : 2021-07-07 par Office de Tourisme du Val de Drôme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saou Étiquettes évènement : Autres Lieu Saou Adresse Forêt de Saoû Auberge des Dauphins Ville Saou lieuville 44.65678#5.10823