Atelier « Le langage des blasons »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Commanderie Templière

### Apprenez à lire des armoiries et créez votre propre blason ! Cet atelier permet aux enfants de remonter le temps, à l’origine des blasons et armoiries et de s’initier à leur composition. Chaque petit chevalier, princesse ou prince pourra créer ses armoiries et parader fièrement avec son bouclier.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

