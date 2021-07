Paris Bibliothèque Crimée Paris Atelier Le labo des histoires Bibliothèque Crimée Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Le labo des histoires Bibliothèque Crimée, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 21 juillet 2021

de 14h à 15h30

Le mercredi 21 juillet 2021

de 15h30 à 17h

gratuit

avec l’auteur Gary Ghislain L’auteur Gary Ghislain propose un atelier d’écriture fantastique. Monstres, fantômes, spectres, apprentis magiciens, elfes, créatures extraterrestres et voyage à travers le temps et les dimensions… Qu’elles soient magiques, paranormales, féériques ou effrayantes, les histoires extraordinaires éveilleront l’imaginaire des participants. Pour les 8-12 ans. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

5 : Laumière (251m) 5 : Ourcq (320m)

Contact :Bibliothèque Crimée 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr 0142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Bibliothèques;Enfants

Date complète :

2021-07-21T14:00:00+02:00_2021-07-21T15:30:00+02:00;2021-07-21T15:30:00+02:00_2021-07-21T17:00:00+02:00

labo des histoires

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque Crimée Adresse 42 rue Petit Ville Paris lieuville Bibliothèque Crimée Paris