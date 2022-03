Atelier “le jardin des possibles” Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’évènement: Belleville-sur-Loire

Atelier "le jardin des possibles" Belleville-sur-Loire
2022-05-21 10:30:00 10:00:00 – 2022-05-21 18:00:00 17:00:00

2022-05-21 10:30:00 10:00:00 – 2022-05-21 18:00:00 17:00:00

Belleville-sur-Loire Cher

Apprenez des astuces pratiques pour installer et gérer votre jardin permacole. Départ et retour à la Maison de Loire en mini-bus. Pique-nique tiré du sac. Redécouvrez le jardin des alouettes et ses alentours à Châtel-Censoir.

contact@maisondeloire18.fr +33 2 48 72 57 32 http://www.maisondeloire18.fr/

