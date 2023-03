Restaurer vos meubles Atelier le Grenier de Bon-Papa, 27 mars 2023, Montmélian.

Restaurer vos meubles 27 mars – 2 avril Atelier le Grenier de Bon-Papa

Les étapes de la restauration d’un petit meuble.

Venez découvrir les différentes étapes pour vous lancer.

Je vous propose deux heures d’initiation pour débutant afin de pouvoir restaurer et moderniser vos vieux meubles sans les jeter.

Comment les choisir, comment imaginer la transformation, comment se lancer pour le transformer, les différentes étapes.

Merci de prendre une tenue adaptée à l’utilisation de la peinture, un masque covid pour la poussière, nous n’en ferons pas beaucoup, mais il faut être protégé.

Contactez-moi par mail ou téléphone pour réserver l’atelier (gratuit).

Pendant tout le weekend, vous pouvez aussi venir découvrir mon atelier et mon savoir-faire et mes restaurations en cours, je vous accueillerai avec plaisir !

Le Grenier de Bon-Papa