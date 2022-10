Atelier Le granit, quand la pierre bretonne devient statue – Les Minutes bleues Carnoët Carnoët Catégories d’évènement: Carnoët

Ctes-d’Armor Carnoët Rencontre avec le sculpteur Jean-Marc Macé : découverte du granit breton, des étapes de création d’une statue monumentale et des outils. Puis, devenez artiste et signez votre œuvre comme un sculpteur de la Vallée des Saints. Le plus : repartez avec votre bloc de granit breton gravé par vos soins. 3 ateliers/jour à 10h, 13h, 15h30. Durée : 2h – Pour adultes et enfants à partir de 12 ans : les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Dans le cadre de la manifestation Les minutes bleues du 30 octobre au 4 novembre, un événement organisé par Côtes d’Armor Destination. contact@lavalleedessaints.bzh +33 2 96 91 62 26 http://www.lavalleedessaints.com/ Lieu-dit Quénéquillec La Vallée des Saints Carnoët

