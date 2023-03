L’Eure des savoir-faire Atelier Le Galludec Marqueterie, 1 avril 2023, Chartres.

L’Eure des savoir-faire 1 et 2 avril Atelier Le Galludec Marqueterie

Découvrez les savoir-faire d’artisanes d’art à l’Atelier-boutique Le Galludec Marqueterie à Chartres en basse ville.

Marqueterie, Broderie de Lunéville…Corinne vous recevra chaleureusement pour vous expliquer et exposer le travail réalisé sur les créations présentées spécialement pour l’occasion.

Amateurs d’artisanat d’art et de pièces uniques » made in France » nous vous donnons rendez-vous ce week-end des Journées Européènnes des Métiers d’Art 1 rue du massacre.

Tableaux, accessoires de mode, pendentifs, bagues, broches, bibis, sculptures…marquetées ou/et brodées; des créations originales aux matériaux riches en textures et couleurs vous surprendront et vous feront assurement voyager !

Atelier Le Galludec Marqueterie 1 rue du massacre chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

