Atelier : le fascinant pouvoir des senteurs

Atelier : le fascinant pouvoir des senteurs, 16 octobre 2022, . Atelier : le fascinant pouvoir des senteurs



2022-10-16 – 2022-10-16 EUR L’odeur d’un gâteau au chocolat dans le four nous rend heureux, les effluves du café qui nous tirent du sommeil, le parfum d’un homme ou d’une femme peut déclencher une émotion, un souvenir… L’odorat n’est pas qu’un sens banal, venez découvrir ses fascinants pouvoirs lors de cet atelier en famille avec Le Laboratoire des émotions. Trouvez des indices, réussissez les épreuves entre goût, vue et odorat et repartez avec votre brume senteur de 5ml ou un baume à lèvres senteurs douces ! Trouvez des indices, réussissez les épreuves entre goût, vue et odorat et repartez avec une brume senteur ou un baume à lèvre. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville