visite d'atelier de sculpture Atelier Le Creuset de vos en vies Arelaune-en-Seine Catégories d'Évènement: Arelaune-en-Seine

Seine-Maritime visite d’atelier de sculpture Atelier Le Creuset de vos en vies Arelaune-en-Seine, 16 septembre 2023, Arelaune-en-Seine. visite d’atelier de sculpture 16 et 17 septembre Atelier Le Creuset de vos en vies entrée libre, prévoir vêtements de protection ou usagers pour la poussière de pierre visite de l’atelier. Essai de la scie à pierre, du maillet, des ciseaux droits, gradines et rifloir. Atelier Le Creuset de vos en vies 11 rue Stanislas Pasquier Arelaune-en-Seine 76940 La Mailleraye-sur-Seine Seine-Maritime Normandie 07 67 50 46 02 https://www.fxlart.com/ https://www.facebook.com/fixeleb?locale=fr_FR Ancienne Menuiserie du village qui a été active avec plusieurs salariés jusqu’en 1995, je la reconvertis depuis mars 2023 en mon atelier d’artiste pour y créer et dispenser des cours. parking à proximité. Navette mise en place par la commune pour sillonner les différents lieux du patrimoine durant le we Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 François-Xavier Le Barbé Détails Catégories d’Évènement: Arelaune-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Atelier Le Creuset de vos en vies Adresse 11 rue Stanislas Pasquier Ville Arelaune-en-Seine Departement Seine-Maritime Lieu Ville Atelier Le Creuset de vos en vies Arelaune-en-Seine latitude longitude 49.481359;0.7701

