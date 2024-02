Atelier le crayon de couleur, c’est fantastique !à Cajarc Place Françoise Sagan Cajarc, mercredi 21 février 2024.

Un moment de libre expression artistique, de partage convivial et de créativité tranquille, pour (re)découvrir le pouvoir des crayons de couleur !

Les enfants iront à la rencontre d’un dessin qu’ils choisiront parmi une sélection de créations originales en noir et blanc, à la découverte d’un imaginaire populaire, d’un personnage folklorique ou d’une créature légendaire. Audrey Cogny, illustratrice, éveillera la curiosité naturelle de l’enfant pour l’autre, le voyage et le merveilleux.

Entrée libre et gratuite, enfants de tous âges. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:00:00

fin : 2024-02-21

Place Françoise Sagan Médiathèque

Cajarc 46160 Lot Occitanie

