ATELIER « LE COURAGE » Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER « LE COURAGE » Saint-Brevin-les-Pins, 23 janvier 2023, Saint-Brevin-les-Pins . ATELIER « LE COURAGE » 94 avenue Raymond Poincaré Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2023-01-23 14:00:00 – 2023-01-23 16:00:00 Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique Le courage est nécessaire pour dépasser ses limites et découvrir son potentiel. Par le biais d’un atelier, Sophie Saint-Blanquet vous invite à définir et recevoir un enseignement sur le courage.

Au programme :

– Dans quels moments êtes-vous courageux?

– Dans quels moments manquez vous de courage?

– Apprendre à développer son courage pour se réaliser Les places sont limitées à 8 participants, l’inscription et le règlement préalables sont nécessaire, merci de votre compréhension. Il ne s’agit pas d’une thérapie de groupe mais d’un enseignement interactif dans le respect et la confidentialité.

Chacun est libre de s’exprimer ou pas, de poser des questions. Les places sont limitées, n’attendez pas pour vous inscrire. L’inscription et le règlement préalables sont nécessaires, merci de votre compréhension.

Le règlement est possible de manière sécurisée et rapide par CB, paypal ou bien par chèque ou virement.

Vous êtes une association, une entreprise, un particuliers et vous souhaitez constituer votre « propre groupe » dans un lieu différent, c’est possible en contactant le 06 95 30 55 31. Billetterie ICI>>> voyageentoi@outlook.fr +33 6 95 30 55 31 https://www.voyageentoi.com/ Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse 94 avenue Raymond Poincaré Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

ATELIER « LE COURAGE » Saint-Brevin-les-Pins 2023-01-23 was last modified: by ATELIER « LE COURAGE » Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 23 janvier 2023 94 avenue Raymond Poincaré Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique