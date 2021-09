Atelier : le boulanger antique Dehlingen, 18 septembre 2021, Dehlingen.

Atelier : le boulanger antique 2021-09-18 – 2021-09-18

Dehlingen Bas-Rhin Dehlingen

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Avec Florent JODRY, archéologue à l’INRAP, partez à la découverte de l’histoire des moulins et de la fabrication du pain. Du champ à la table, percez tous les secrets de cet aliment incontournable. Atelier de mouture du blé sur moulin manuel en grès comme à l’époque romaine, présentations “Des moulins et du pain” à 15h et 16h

A partir de 7 ans. gratuit.

+33 3 88 00 40 39

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Avec Florent JODRY, archéologue à l’INRAP, partez à la découverte de l’histoire des moulins et de la fabrication du pain. Du champ à la table, percez tous les secrets de cet aliment incontournable. Atelier de mouture du blé sur moulin manuel en grès comme à l’époque romaine, présentations “Des moulins et du pain” à 15h et 16h

A partir de 7 ans. gratuit.

dernière mise à jour : 2021-09-07 par