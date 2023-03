Tapissier Décorateur sur Meuble Atelier Le Borgne Montbrun-Bocage Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tapissier Décorateur sur Meuble Atelier Le Borgne, 1 avril 2023, Montbrun-Bocage. Tapissier Décorateur sur Meuble 1 et 2 avril Atelier Le Borgne Je vous propose de venir découvrir tout au long du WE mon métier de tapissier décorateur sur meuble à Montbrun Bocage, petit village de caractère. La visite vous permettra de participer aux différentes étapes de la restauration traditionnel d’un fauteuil :

Mise en place des sangles

Mise en place des ressorts

Réalisation d’un guindage (mise sous tension des ressorts par un système de cordes)

Préparation du crin

Mise en forme

Pose du tissu

Pose de gallon

Vous pourrez voir aussi le travail du cuir pour l’ameublement et découvrir des tissus de maisons d’éditions prestigieuses. Atelier Le Borgne 33 rue droite 31310 Montbrun Bocage Montbrun-Bocage 31310 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://atelierleborgne.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

