Moussy-le-Neuf RdV au verger Moussy-le-Neuf, Seine-et-Marne Atelier : Le B.A-BA du jardinage RdV au verger Moussy-le-Neuf Catégories d’évènement: Moussy-le-Neuf

Seine-et-Marne

Atelier : Le B.A-BA du jardinage RdV au verger, 21 septembre 2021, Moussy-le-Neuf. Atelier : Le B.A-BA du jardinage

RdV au verger, le mardi 21 septembre à 13:30

**Un atelier sur les bases du jardinage : reconnaître et maîtriser les différents outils, apprendre à les utiliser pour un bon sol, une bonne culture et une bonne récolte !** Participez à un atelier au verger avec l’association Equalis ! _Sur inscription_ _Tout public – Ouvert aux enfants_

Information et inscription (obligatoire) auprès de Fabienne Kagan de l’association Equalis – Gratuit

Participez aux animations “De la graine à notre assiette” et venez découvrir, tester, apprendre et déguster ce que notre territoire a de bon ! RdV au verger 53 rue Cambaceres 77230 Moussy-le-Neuf Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T13:30:00 2021-09-21T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Moussy-le-Neuf, Seine-et-Marne Autres Lieu RdV au verger Adresse 53 rue Cambaceres 77230 Ville Moussy-le-Neuf lieuville RdV au verger Moussy-le-Neuf