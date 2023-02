Visite de l’atelier de reliure Laurie&LesPetitesMains, présentation des outils et machines Atelier Laurie&LesPetitesMains Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Visite de l’atelier de reliure Laurie&LesPetitesMains, présentation des outils et machines Atelier Laurie&LesPetitesMains, 29 mars 2023, Paris. Visite de l’atelier de reliure Laurie&LesPetitesMains, présentation des outils et machines 29 mars – 2 avril Atelier Laurie&LesPetitesMains Démonstrations de reliure et présentation des ateliers d’initiation Wecandoo – Laurie&LesPetitesMains Atelier Laurie&LesPetitesMains 8/10 Rue Duchefdelaville 75013 Paris Quartier de la Gare Paris 75013 Île-de-France [{“link”: “mailto:archambaultlaurie@live.fr”}] Laurie Archambault vous ouvre les portes de son atelier de reliure Poussez les portes de l’atelier pour échanger directement avec Laurie qui sera sur place.

Quelques maquettes et réalisations seront présentées ainsi que les outils et machines servant à la reliure.

Vous pourrez poser vos questions sur le métier de relieur ainsi que sur les formations proposées dans ce domaine car Laurie est également formatrice et enseignante en reliure.

Un kit d’initiation est proposé pour découvrir le métier et réaliser un carnet relié chez soi.

Il est également possible de vous inscrire à une séance d’initiation de 1h30 sur place. La surface de l’atelier étant limité il est fortement conseillé de réserver un créneau en nous contactant afin d’organiser votre venue à l’atelier y compris pour une simple visite (par mail archambaultlaurie@live.fr ou par message sur Instagram) https://www.instagram.com/lespetitesmains/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T09:30:00+02:00

2023-04-02T16:30:00+02:00 Laurie Archambault

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Atelier Laurie&LesPetitesMains Adresse 8/10 Rue Duchefdelaville 75013 Paris Quartier de la Gare Ville Paris lieuville Atelier Laurie&LesPetitesMains Paris

Atelier Laurie&LesPetitesMains Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite de l’atelier de reliure Laurie&LesPetitesMains, présentation des outils et machines Atelier Laurie&LesPetitesMains 2023-03-29 was last modified: by Visite de l’atelier de reliure Laurie&LesPetitesMains, présentation des outils et machines Atelier Laurie&LesPetitesMains Atelier Laurie&LesPetitesMains 29 mars 2023 Atelier Laurie&LesPetitesMains Paris Paris

Paris