Chacun son tour

Exposition – visite de l’atelier – démonstrations de savoir-faire.

Exposition du travail de la céramiste Lauriane Firoben, et de son invité, le tourneur sur bois Serge Ginglinger : délectez-vous d’une ode à la sensibilité et à la beauté du quotidien.

Visite de l’atelier céramique de Lauriane : goûtez à la technique rare et singulière des terres sigillées cuites au bois, entre les seaux de terres de cueillette, les planches de pièces en cours et les fours dormant sous les grands arbres.

Présentation du monde tourné de Serge : savourez son exploration des formes organiques que le bois porte en germe dans ses fibres, et que révèlent les gestes traditionnels revisités.

Démonstrations de tournage, samedi et dimanche, à 11h, 15h, 17h : dégustez une tranche de vie d’atelier, en regardant la petite histoire d’un bol en terre, de la masse d’argile d’abord tournée, puis tournassée, polie et finalement engobée, jusqu’au contenant originel aux lignes pures, doux et brillant comme les galets polis de l’enfance, nappé d’argile fine, prêt à recevoir l’étreinte du feu, à laquelle fera écho la petite histoire d’un objet surprise en bois, qui émergera pas à pas. .

Des bols pour cueillir le temps, des calices pour recueillir le nectar de la vie, des plats pour accueillir les fruits du jour, des boîtes pour laisser mûrir des trésors, des sculptures pour faire voyager les sens. Lauriane Firoben tourne la terre en l’étirant, Serge Ginglinger tourne le bois en l’évidant. Chacun son tour, jeux de pleins et de vides, de courbes et de déliés. S’allier aux terres glanées, au feu apprivoisé, au bois sélectionné. A l’écoute de la matière, tendre la ligne d’un objet, tendre vers une intention de beauté, pour éclairer le quotidien, un objet vibrant au creux des mains.

Atelier Lauriane Firoben 32 rue du château 68290 LAUW Lauw 68290 Masevaux Haut-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Lauriane Firoben & Serge Ginglinger