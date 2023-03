Journées atelier gravure Atelier Laurence Nobile Montargis Catégories d’Évènement: Loiret

Journées atelier gravure Atelier Laurence Nobile, 1 avril 2023, Montargis. Journées atelier gravure 1 et 2 avril Atelier Laurence Nobile L’art de l’estampe est riche car il comprend de nombeuses techniques.

Pour cet évennement, j’accorderai de l’importance à la gravure sur linoleum.

Montrer le matériel rudimentaire qui permet de graver une plaque et d’imprimer une gravure sur papier. Un processus simple qui peut devenir sophistiquer ! Ici, je montrerai les différents supports tels que le zinc, le cuivre, le linoleum et le tetrapack.

Pour les enfants, je leur montrerai comment imprimer une gravure sur papier. Ils repartiront ensuite avec, après séchage. Deux belles journées s'annoncent !

