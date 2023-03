Ouverture des portes au public de l’Atelier de tapisserie et exposition commune aux Artisans des Cours de l’Industrie Atelier Laurence D Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Ouverture des portes au public de l'Atelier de tapisserie et exposition commune aux Artisans des Cours de l'Industrie 1 et 2 avril Atelier Laurence D

https://www.instagram.com/courdelindustrie/ Au premier étage : présentation du métier, explications de la différence entre la profession de Tapissier et celle de Tapissière.

Découverte des coussins Muscadins et présentation de la technicité utilisée pour leur fabrication et explications de leur particularité : une recharge de parfum qui se diffuse harmonieusement dans l’atmosphère.

Au rez-de-chaussée : exposition des ouvrages, des différents artisans et artistes des Cours de l'Industrie. Atelier Laurence D 37 bis rue de Montreuil 75011 Paris

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

