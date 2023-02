A la rencontre de la Taille directe et de la Xylogravure Atelier Laurence Bessas Joyeux Tourrette-Levens Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

A la rencontre de la Taille directe et de la Xylogravure 27 mars – 2 avril Atelier Laurence Bessas Joyeux Exposition-vente-démonstration de sculpture en taille directe sur pierre et sur bois. Présentation atelier de gravure. Visite du jardin de sculptures. Accueil de scolaires. Atelier Laurence Bessas Joyeux 838 chemin du Frogier supérieur 06690 Tourrette Levens Tourrette-Levens 06690 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur Créer, c'est apprendre à regarder Invitation du public à la découverte d'oeuvres liées à la nature si importante pour le quotidien de tout un chacun. "Nous sommes chacun sculpture vivante.

A chaque instant, nous trouons l’espace de notre propre corps.

Sculpter, c’est projeter dans l’espace son moi qui est mémoire

collective et universelle.

Sculpter, c’est comme vivre, c’est contracter le temps à chaque

respiration.

Nous sommes nous-mêmes transformation de la matière, à travers le

temps et ses cycles perpétuellement renouvelés.

Je cherche par le travail de la pierre et du bois à donner forme à

l’éphémère, à participer au flux d’énergie, de la circulation du vivant,

de l’eau, de l’air .”

Laurence Bessas Joyeux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:30:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00 copyright Laurence Bessas Joyeux

