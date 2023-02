Portes Ouvertes de l’Atelier Laulla Kachler Jewellery Atelier Laulla Kachler, 1 avril 2023, Guebwiller.

C’est un lieu résolument atypique qu’est l’atelier Laulla Kachler et sont bien nommé « secret showroom ». Cette maison de maître, qui fut un temps celle d’un ferblantier, puis un cabinet de comptabilité, qui alterne entre lieu de vie(s) et lieu de travail, est une véritable maison-écrin vieille de 100 ans. C’est cette maison qui aujourd’hui abrite et voit naître mes pièces uniques, rêvées, dessinées et façonnées à la main, avec passion, ardeur et panache. Ce lieu hors des sentiers battus, propice à l’imagination, à la croisée du cabinet de curiosités, de la cachette secrète, et du boudoir, vous offre un cadre privilégié, intimiste et bienveillant pour (re)découvrir la bijouterie artisanale, et adopter une création aussi unique que vous.

A l’occasion des JEMA, venez nombreux à la 2ème édition des portes ouverte de l’Atelier Laulla Kachler. Vous serez accueillis par moi-même, la créatrice, Laurine.

J’ai fondé l’Atelier Laulla Kachler en 2020, en pleine crise du Covid, à la suite de mes études en bijouterie.

Mon ambition est de mettre en lumière la singularité de chaque femme, à travers une bijouterie précieuse, narrative et artisanalement imparfaite, ou chaque objet est un peu différent, à l’image des gens. Une bijouterie pour celles qui aspirent à affirmer leur personnalité et leur unicité.

Je rêve, dessine, et fabrique jour après jour une ligne de bijoux qui reflète celle que je suis réellement, sans phares, de façon authentique, honnête, envers moi-même et envers les autres. Un projet créatif, sensible, rêveur, spontané, curieux, passionné, atypique. Cela car il est bien plus consolidant que fragilisant d’avoir la hardiesse d’être soi.

« On apprend aux enfants qu’il faut toucher avec les yeux mais moi j’aime regarder avec les mains. » Ma vocation pour le bijou, objet intime et tactile par excellence, est d’abord née de cet intérêt pour la matière.

A bientôt,

Laurine

Atelier Laulla Kachler 89 rue Théodore Deck Guebwiller 68500 Haut-Rhin

2023-04-01T07:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:30:00+00:00