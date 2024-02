Atelier L’attrape-songes (à partir de 5 ans) Magasins Généraux Pantin, samedi 17 février 2024.

Du samedi 17 février 2024 au dimanche 07 avril 2024 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

.Public enfants adolescents. A partir de 5 ans. gratuit

Chaque samedi et dimanche à 15h, après une visite ludique de l’exposition d’Inès Di Folco Jemni « Le Salon des songes », les Magasins Généraux proposent un atelier créatif alliant peinture et fabrication d’un attrape-rêve !

Inspirée par la littérature, la poésie et la musique, Inès Di Folco Jemni compose ses peintures comme des histoires. Elle y sème des indices inspirés de mythes et de rituels du monde entier, et nous invite à les interpréter.

Dans certaines cultures d’Amérique du Nord, il existe un objet sacré nommé : « attrape-rêve ». Comme un filtre, il capte les songes envoyés par les esprits, protège les belles images de la nuit et brûle les mauvaises visions aux premières lueurs du jour.

Te souviens-tu de tes rêves ? À quoi servent-ils ? En s’inspirant des peintures de l’artiste et de ta propre expérience, nous t’invitons à fabriquer un capteur de songes. Un objet mystique à ton image, composé de bois, de tissus et de peinture.

À PROPOS DE L’EXPOSITION-RÉSIDENCE D’INÈS DI FOLCO JEMNI « LE SALON DES SONGES »

Pour son premier projet personnel de si grande envergure, l’artiste a choisi de transformer les Magasins Généraux en un vaste salon dédié aux rêves, aux rituels et à la mémoire. À la fois atelier et espace d’exposition pour ses œuvres, il est pensé comme un lieu de vie, de création et de rencontres.

Tout au long de l’exposition-résidence, des invitations à d’autres artistes éveillent « Le Salon des songes » avec des lectures, des performances et des concerts.

INFOS PRATIQUES

→ Atelier chaque samedi et dimanche

→ De 15h à 16h30

→ À partir de 5 ans

→ Entrée gratuite, réservation conseillée

→ Accessible aux personnes à mobilité réduite

Toute la programmation sur www.magasinsgeneraux.com

Magasins Généraux 1 rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin

Contact : hello@magasinsgeneraux.com

© Maximin Costa Inès Di Folco Jemni dans son atelier © Maximin Costa