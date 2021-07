Lagny-sur-Marne La Gourdine Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Atelier « l’atterrisseur lunaire » (à partir de 6 ans et en famille » La Gourdine Lagny-sur-Marne Catégories d’évènement: Lagny-sur-Marne

Seine-et-Marne

Atelier « l’atterrisseur lunaire » (à partir de 6 ans et en famille » La Gourdine, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Lagny-sur-Marne. Atelier « l’atterrisseur lunaire » (à partir de 6 ans et en famille »

La Gourdine, le vendredi 23 juillet à 10:45

A partir de matériaux du quotidien, construisez un objet qui doit atterrir, sans se renverser, sur un point donné lorsqu’il est lâché d’une certaine hauteur. Attention, votre atterrisseur lunaire contiendra 2 astronautes qui doivent arriver intactes !

sur inscription

atelier « l’atterrisseur lunaire » La Gourdine 8 Cour Pierre Herbin 77400 Lagny-Sur-Marne Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T10:45:00 2021-07-23T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu La Gourdine Adresse 8 Cour Pierre Herbin 77400 Lagny-Sur-Marne Ville Lagny-sur-Marne lieuville La Gourdine Lagny-sur-Marne