2022-02-17 17:00:00 – 2022-02-17 18:30:00

Uzès Gard Uzès EUR 10 10 L’association Art, architecture et territoire (AAt) lance son cycle d’ateliers. Pascal Fancony, artiste et menbre de l’AAT vous apprendra les codes de lecture des œuvres du patrimoine artistique pour mieux appréhender l’art et son histoire. barbara.bodart@orange.fr Uzès

