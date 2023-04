Atelier : l’art du kôdô selon l’école Oie Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public adolescents adultes. payant Tarif unique 15 € Participez à une cérémonie de l’encens en compagnie de Yoko Obata, première assistante du maître de l’école Oie-ryû, Gyousui Sanjyonishi, de la famille impériale. Le kôdô est un art spirituel associé à une pratique d’exercices olfactifs avec lesquels on s’applique à mémoriser et à distinguer des compositions subtiles d’encens. À l’instar de l’art floral, de la cérémonie du thé et des arts martiaux, la maîtrise du kôdô permet d’aiguiser la concentration et d’élever l’esprit. La cérémonie se déroule en respectant les règles de politesse. Le bon usage veut que les participants ne portent rien sur eux susceptible d’exhaler une odeur. Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr 0144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/l-art-du-kodo-selon-l-ecole-oie

