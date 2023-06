Cet évènement est passé Atelier | L’art du kamishibaï Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le kamishibaï, vous connaissez ? L’Heure Joyeuse en possède plus de 300 à emprunter avec le butaï. Nous vous donnons l’occasion de le découvrir grâce à un atelier. ENTENDEZ-VOUS LE SON DES HYOSHIGI ? Ingrid et Caroline vous expliquent comment manipuler le butaï et animer en public ce théâtre d’images japonais. – le mercredi 12 avril | 10h

– le mercredi 14 juin | 10h Pour adulte sur inscription

Durée : 2h En savoir plus sur les autres animations en novembre à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

