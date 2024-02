Atelier l’art des noeuds 6/12 ans Le Port Terrasse panoramique Guilvinec, mercredi 24 avril 2024.

Atelier l’art des noeuds 6/12 ans Le Port Terrasse panoramique Guilvinec Finistère

Pour apprendre les différents nœuds et leur utilisation. L’animateur distribue son tableau de nœud à chaque enfant avec une fiche expliquant les étapes de réalisation de ces nœuds et effectue une démonstration. A la fin de l’atelier, les enfants repartent avec leurs tableaux de nœuds complétés et un bracelet marin.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Un minimum de 4 enfants inscrits est requis. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:00:00

Le Port Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne reservations@haliotika.com

